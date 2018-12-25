СК просит заочно арестовать экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна

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Следственный комитет РФ просит заочно арестовать бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости.

Ходатайство следствия уже поступило в суд. Чуян объявлен в международный розыск.

В июле Игоря Чуяна сняли с поста руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Чуян был главой ведомства с января 2009 года. Новым главой ведомства назначили Игоря Алешина, который ранее занимал должность генерального директора "Союзплодоимпорта".