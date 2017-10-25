Суд арестовал подозреваемого в хищении денег у Этуша до 18 декабря

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Тверской суд Москвы заключил под стражу бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, подозреваемого в хищении денег у известного актера Владимира Этуша и его жены. Под арестом он будет до 18 декабря.

В отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, передает РИА Новости.

В 2013 году Этуш доверил свои сбережения Барганджии, который обещал помочь открыть вклад на выгодных условиях за границей. Когда актер попросил деньги обратно, тот ответил отказом.

В результате обмана 95-летний Этуш лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей.

Владимир Этуш снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971).

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