Суд Петербурга оштрафовал Невзорова на 40 тыс рублей за публикации без метки иноагента

Фото: problogerov.ru/aleksandr-nevzorov (признан иноагентом в РФ)

Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал признанного в России иноагентом журналиста Александра Невзорова за публикацию материалов без соответствующей маркировки иностранного агента в его телеграм-канале, сообщает ТАСС.

Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

По данным Роскомнадзора, 22 марта 2023 года в 11:14 в телеграм-канале Невзорова появилась публикация без указания того, что информация распространена иностранным агентом либо касается его деятельности как такового.

Ранее Басманный суд Москвы выписал штраф генеральному директору Transparency Russia (признана в РФ НКО-иноагентом) Илье Шуманову (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в материалах организации в интернете.

Сумма штрафа по статье составила 100 тысяч рублей. Протокол в отношении гендиректора организации составил Роскомнадзор.