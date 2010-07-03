Суд не дал экс-губернатору Кировской области отсрочку выплаты штрафа

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Бывшему главе Кировской области Никите Белых отказали в отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа по делу о получении взятки.

"Заявление защиты Белых об отсрочке выплаты штрафа оставить без удовлетворения", – цитирует ТАСС судью Пресненского суда столицы.

Никита Белых приговорен к восьми годам строгого режима по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Политик виновным себя не признает. В ходе апелляции в декабре 2018 года Мосгорсуд в целом оставил приговор в силе, убрав из него лишь один пункт о запрете занимать должности во власти в течение трех лет.