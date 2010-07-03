Главу управления городского округа Королев арестовали за взятки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Суд арестовал начальника управления торговли администрации Королева. Ему предъявили обвинение в получении взяток, сообщила старший помощник главы Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"Он обвиняется в получении взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении сотрудника администрации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – цитирует Врадий Агентство "Москва".
По данным следствия, он получал взятки от двух предпринимателей за покровительство в организации работы ярмарки выходного дня. Один из предпринимателей отдавал обвиняемому половину выручки, а второй – 150 тысяч рублей.
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