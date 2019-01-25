Следствие не стало требовать ареста главы чеховской полиции

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Следователь не стал просить суд заключить под стражу начальника отдела МВД РФ по подмосковному Чехову Андрея Большакова, у которого дома обнаружили незарегистрированный пистолет, передает РИА Новости.

Судья заявил, что следствие считает достаточной меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сам офицер рассказал, что его задержали накануне утром. Дома у него прошел обыск, обвинение ему пока не предъявили.

По сведениям следствия, дома у него нашли пистолет ПМ со спиленными номерами и снаряженным магазином. Офицеру грозит до четырех лет лишения свободы, вину он не признает.

Параллельно за взятки задержаны двое подчиненных Большакова – главный борец с организованной преступностью в этом городе и старший инспектор этого же отдела.