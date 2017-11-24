Чубайс явился в суд для дачи показаний по делу Меламеда

24 ноября, 15:32
Фото: ТАСС/Федор Савинцев
Анатолий Чубайс приехал в Черемушкинский суд Москвы, чтобы дать показания по делу бывшего руководителя компании "Роснано" Леонида Меламеда о растрате.
Сообщается, что глава "Роснано" вошел в зал суда с синей папкой в руках, сообщает "Газета.ру". Ранее стало известно, что на слушании показаний Чубайса настояло обвинение.
Уголовное дело было возбуждено в отношении нескольких экс-руководителей компании: генерального директора, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора корпорации Святослава Понурова.
По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом" и за полгода перечислил на ее счет более 220 миллионов рублей. При этом "Роснанотех" не нуждался в услугах "Алемара".
Экс-глава "Роснанотеха" Леонид Меламед находится под домашним арестом с мая 2017 года. В конце весны суд начал рассмотрение дела против нескольких фигурантов по существу.
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