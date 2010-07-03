Суд арестовал правозащитника Маякова за покушение на мошенничество

Фото: СК РФ

Бабушкинский суд Москвы арестовал зампредседателя, директора правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, передает ТАСС. Его обвиняют в покушении на мошенничество.

Ходатайство следствия удовлетворено. Маяков останется под стражей до 24 декабря.

По информации следствия, в качестве первого транша он получил 200 тысяч рублей от лица, приговоренного к лишению свободы. Всего Маякову полагалось 2,5 миллиона рублей, считают в СК.

Уточняется, что за эти деньги он обещал помочь в проведении прокурорской проверки законности приговора. На самом же деле у Маякова такой возможности не было, а средства он хотел похитить и распорядиться ими по своему смотрению, отметили в ведомстве.

Правозащитник своей вины не признал. Он хочет обжаловать следственные действия.