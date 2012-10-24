Защита лидера "Северного братства" Хомякова обжаловала приговор

Адвокаты обжаловали приговор лидеру организации "Северное братство" Петру Хомякову, приговоренному к четырем годам колонии за экстремизм, передает РИА Новости.

Дело Хомякова суд рассмотрел за день без исследования доказательств и допроса свидетелей, поскольку подсудимый полностью признал вину и пошел на досудебное соглашение со следствием.

При вынесении решения суд учел признание Хомяковым вины, его раскаяние, однако судья посчитал, что Хомяков должен нести ответственность, так как совершил преступление во вменяемом состоянии.

По мнению следствия, обвиняемый с несколькими единомышленниками создал и руководил экстремистским сообществом "Северное братство", конечной целью группы был приход к власти неконституционным путем.