Суд освободил осужденного за взятку экс-замглавы московского СКР Никандрова

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Тагилостроевский районный суд освободил бывшего замруководителя управления СК по Москве Дениса Никандрова, осужденного за взятку, сообщает Агентство "Москва".

Суд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении от лишения свободы на неотбытый срок в один год, шесть месяцев и 11 дней. Прошение об УДО его адвокат подал 11 апреля. Заседание по рассмотрению прошения было назначено на 24 мая.

Мосгорсуд приговорил Никандрова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы 16 августа 2018 года.

Никандрова арестовали летом 2016 года вместе с главой управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко и его подчиненным Александром Ламоновым.

Они получили от криминального авторитета Шакро Молодого крупную денежную сумму за покровительство. Посредником между взяткодателями и ее получателями выступал предприниматель Дмитрий Смычковский.