Суд арестовал подозреваемых в разбойных нападениях на пенсионеров в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Троих подозреваемых в разбойных нападениях на пенсионеров Раменского округа Подмосковья заключили под стражу. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, в октябре 2023 года фигуранты дела представлялись работниками газовой службы и вычисляли одиноких пожилых граждан, которые бы не смогли оказать сопротивление в случае нападения.

С 4 по 14 октября они взламывали двери и проникали в дома, угрожая пенсионерам монтировкой. Потерпевших вынуждали отдать злоумышленникам деньги. В результате разбойных нападений пострадали 92-летний мужчина, а также 71-летняя и 83-летняя женщины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище").

Ранее жителей столицы предупредили о том, что необходимо остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб.

Лжекоммунальщики могут предлагать услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаться продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Сотрудники коммунальных служб, не считая аварийных ситуаций, никогда не посещают дома без предварительного предупреждения, напоминают гражданам.

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