Мосгорсуд продлил арест Абызову до конца года

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Мосгорсуд продлил срок ареста экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову до 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Московском городском суде удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова до 25 декабря", – рассказали в пресс-службе суда.

24 сентября в Гагаринском суде Москвы рассмотрят иск к Михаилу Абызову от Генпрокуратуры. Надзорное ведомство требует взыскать с него и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей.

Абызов был задержан в марте 2019 года. В отношении него возбудили уже два уголовных производства – о хищении четырех миллиардов рублей у поставщиков энергии и о незаконном обогащении.

В августе стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении Абызова.

