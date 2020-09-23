Мосгорсуд продлил арест Абызову до конца года

21:16
Фото: Агентство "Москва"
Мосгорсуд продлил срок ареста экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову до 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
"В Московском городском суде удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова до 25 декабря", – рассказали в пресс-службе суда.
24 сентября в Гагаринском суде Москвы рассмотрят иск к Михаилу Абызову от Генпрокуратуры. Надзорное ведомство требует взыскать с него и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей.
Абызов был задержан в марте 2019 года. В отношении него возбудили уже два уголовных производства – о хищении четырех миллиардов рублей у поставщиков энергии и о незаконном обогащении.
В августе стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении Абызова.
СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: