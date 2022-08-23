ГП попросила признать экстремистскими три украинских националистических объединения

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Генпрокуратура потребовала признать экстремистскими и запретить на территории России деятельность трех украинских националистических объединений. Данный иск рассмотрит Верховный суд в сентябре, передает "Интерфакс".
Речь идет об общественной организации "СИЧ-С14", объединении "Добровольческое движение Организации украинских националистов" (запрещена на территории России) и группировке "Черный комитет".
Заявление рассмотрят в 10:00 8 сентября в закрытом режиме.
Ранее суд признал экстремисткой организацией и запретил в России неформальное молодежное объединение "Н.О.Р.Д./Народное объединение русского движения". Объединение было создано в марте 2021 года жителями Омска К. Васютиным и Д. Лобовым, которые установили порядок руководства организацией и проведения акций. Идеология "Н.О.Р.Д." сводилась к изгнанию неславян из России, борьбе с леворадикальными активистами и очищению городских улиц от наркоманов и алкоголиков.
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