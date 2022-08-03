Суд запретил в РФ неонацистское объединение "Н.О.Р.Д."

10:19
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Неформальное молодежное объединение "Н.О.Р.Д./Народное объединение русского движения" признано экстремисткой организацией и запрещено в России, сообщает РИА Новости.
Объединение было создано в марте 2021 года жителями Омска К. Васютиным и Д. Лобовым, которые установили порядок руководства организацией и проведения акций. По данным УФСБ по Омской области, в движении состояли свыше 30 омичей.
В пресс-службе Омского областного суда отметили, что идеология "Н.О.Р.Д." сводилась к изгнанию неславян из России, борьбе с леворадикальными активистами и очищению городских улиц от наркоманов и алкоголиков.
Уточняется, что Лобов в ноябре 2021 года написал явку с повинной и признался, что вместе с Васютиным создал объединение для пропаганды идеологии национал-социализма, совершения экстремистских преступлений.
"Данные и другие обстоятельства, по мнению коллегии областного суда, дают достаточные основания для признания объединения экстремистской организацией и запрета его деятельности", – отметили в суде.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области предотвращен теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора" (признан экстремистским и запрещен в РФ). Один из задержанных признался, что они готовились совершить теракт на автостанции "Сокол" по указанию руководства "Правого сектора".
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