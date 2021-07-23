Суд в Москве оштрафовал на 4 тыс рублей женщину, укусившую полицейского в МФЦ

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Савеловский районный суд столицы оштрафовал на четыре тысячи рублей москвичку Валентину Муженскую, которая укусила полицейского в МФЦ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве уточнили, что Муженская признана виновной по статье о неповиновении законному распоряжению или требованию сотруднику полиции.

Инцидент произошел 25 июня в центре "Мои документы" Хорошевского района на улице Куусинена. Сотрудники центра вызвали наряд полиции, так как одна из посетительниц отказывалась использовать средства индивидуальной защиты, нарушала общественный порядок и режим пребывания на территории центра госуслуг.

Как затем прокомментировали задержание в МВД, женщина вела себя неадекватно: кричала, несколько раз ударила по ноге одного полицейского, а второго укусила.

Позже Всероссийский женский союз "Надежда России" попросил генпрокурора Игоря Краснова отметить возбужденное по этому поводу уголовное дело. В организации отметили, что правоохранители нарушили дух и букву закона, а также добавили, что те были осведомлены о несовершеннолетнем ребенке, который ждал женщину в машине.

Однако в МВД заявили, что сопроводили девочку в отдел полиции вместе с матерью, где ее передали отцу.

