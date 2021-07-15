В Москве отменили дело против укусившей полицейского жительницы

14:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичная прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении москвички, которая при задержании в центре госуслуг якобы укусила полицейского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая якобы применила насилие 25 июня к полицейским. На момент возбуждения отсутствовали достаточные данные о совершении ею преступления", – рассказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что женщину тем не менее привлекут к административной ответственности по нескольким статьям, в частности за нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты.
Инцидент произошел 25 июня в центре "Мои документы" Хорошёвского района на улице Куусинена. Сотрудники центра вызвали наряд полиции, так как одна из посетительниц отказывалась использовать средства индивидуальной защиты, нарушала общественный порядок и режим пребывания на территории центра госуслуг.
Как затем прокомментировали задержание в МВД, женщина вела себя неадекватно: кричала, несколько раз ударила по ноге одного полицейского, а второго укусила.
Позже Всероссийский женский союз "Надежда России" попросил генпрокурора Игоря Краснова отметить возбужденное по этому поводу уголовное дело. В организации отметили, что правоохранители нарушили дух и букву закона, а также добавили, что те были осведомлены о несовершеннолетнем ребенке, который ждал женщину в машине. Однако в МВД заявили, что сопроводили девочку в отдел полиции вместе с матерью, где ее передали отцу.
В МВД прокомментировали инцидент с женщиной в МФЦ
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