Следователь рассказал, кому переводил деньги Абызов из СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, находясь под стражей, перевел своим адвокатам 25 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя по особо важным делам Сергея Степанова.

"Находясь в СИЗО, Абызов перевел 30 миллионов рублей своей сожительнице Валентине Григорьевой, из которых 25 миллионов сразу ушли на счета адвокатов, а на оставшиеся пять был наложен арест. Это часть той игры, которую Абызов пытается разыграть в СИЗО", – сказал Степанов.

Еще 30 миллионов Абызов перевел сыну от первого брака.

Интересы бывшего министра представляют 8 адвокатов. По данным Следственного комитета, в 2011-2014 годах он похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети". Эти компании являются крупными поставщиками энергии в Новосибирской области. Абызов отрицает вину.

Ранее Басманный суд арестовал счета Абызова, на которых находилось более 437 миллионов рублей. Суд также арестовал два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.

23 мая стало известно о наркотиках, найденных в квартире Абызова во время обысков. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело. Арест бывшему министру продлили до 25 июля.