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11:26

Арестован один из подозреваемых в нападении на пассажиров на "Трубной"

суды

11:26

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Суд заключил под стражу одного из подозреваемых в нанесении ножевых ранений двум пассажирам столичной подземки. Об этом сообщает сайт МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, конфликт произошел 19 января на станции "Трубная", когда двое мужчин удерживали дверь вагона поезда, а 60-летняя женщина сделала им замечание. За нее заступились двое других пассажиров 35 и 54 лет, которые в итоге были ранены ножом.

Подозреваемые пытались скрыться, однако их задержали. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Хулиганство". Пострадавших отвезли в больницу.

суды

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