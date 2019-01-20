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14:47

СК возбудил два уголовных дела после драки в вагоне метро

происшествия криминал

14:47

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после драки в вагоне московского метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МВД.

Ранее СМИ сообщали, что вечером в субботу, 19 января, в вагоне метро произошла драка с участием четырех человек, в результате которой двое мужчин получили ножевые ранения.

В МВД уточнили подробности инцидента. Драка произошла в 23:00 в вагоне поезда на Люблинско-Дмитровской линии. 60-летняя женщина сделала замечание двум пассажирам, которые не давали закрыться дверям поезда на одной из станций. За женщину вступились двое мужчин 54 и 35 лет, которые в итоге были ранены ножом. Подозреваемых в нанесении ножевых ранений задержали на станции метро "Трубная".

Следственное управление УВД на московском метрополитене возбудило два уголовных дела об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ) и хулиганстве (статья 213 УК РФ).

На этой неделе возле кафе на востоке Москвы мужчина получил смертельное ранение в шею от пьяного прохожего после того, как заступился за девушку.

происшествия криминал

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