В вагоне метро ранили ножом двух человек

Вечером в субботу, 19 января, четыре человека устроили драку в вагоне поезда московского метро на станции "Трубная". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МВД по городу.
В драке участвовали по два человека с каждой стороны. Один из участников конфликта ранил ножом двух оппонентов. Преступник задержан, полиция проводит проверку.
Ранее начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко заявил, что за последние пять лет число преступлений в подземке снизилось почти на 56%. Также уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.