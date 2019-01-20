В вагоне метро ранили ножом двух человек

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Вечером в субботу, 19 января, четыре человека устроили драку в вагоне поезда московского метро на станции "Трубная". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МВД по городу.

В драке участвовали по два человека с каждой стороны. Один из участников конфликта ранил ножом двух оппонентов. Преступник задержан, полиция проводит проверку.

Ранее начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко заявил, что за последние пять лет число преступлений в подземке снизилось почти на 56%. Также уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.