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Происшествия

22 ноября 2018, 23:29

Рэперу Хаски увеличили срок ареста

суды

Фото: ТАСС/Виолетта Стурит

Суд назначил рэперу Хаски (Дмитрию Кузнецову), ранее арестованному на 12 суток за хулиганство, еще трое суток ареста за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

"За отказ пройти освидетельствование суд назначил Кузнецову (Хаски) трое суток ареста", − цитирует Аванесяна РИА Новости.

Ранее Первомайский суд Краснодара арестовал рэпера Хаски на 12 суток по подозрению в мелком хулиганстве. По еще одному пункту обвинения − в организации несанкционированного массового мероприятия − Хаски признали невиновным.

Рэпер Хаски был задержан 21 ноября у одного из краснодарских клубов, где должен был состояться его концерт. Когда выступление отменили, исполнитель залез на крышу машины и начал зачитывать одну своих песен. Вскоре его задержала полиция.

Свою вину рэпер не признал. Он пояснил, что согласился спеть по просьбам поклонников, но не призывал их выходить на проезжую часть.

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