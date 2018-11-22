Бывшего начальника ЦСКА Барышева задержали на 48 часов

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Задержан бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Барышев задержан 21 ноября на 48 часов в рамках 91 статьи УПК", – утверждает издание.

Барышева задержали в его квартире в столице. Ранее он был уволен с воинской службы, уточнил собеседник агентства.

Уточняется, что в течение 48 часов ему либо будет избрана мера пресечения, либо его отпустят. Выдвигается версия, что Барышева могли задержать из-за вопросов о его деятельности в ЦСКА, в частности, во время проведения Всемирных военных игр в Сочи.

Летом этого года суд столицы санкционировал арест замначальника ФАУ Минобороны "Центральный спортивный клуб армии" Андрея Хамазина. Его подозревают в мошенничестве и получении взятки.