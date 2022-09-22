Суд Нидерландов запланировал 17 ноября огласить вердикт по делу о крушении MH17

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Голландский суд запланировал объявить о своем решении 17 ноября по делу о крушении пассажирского Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Хендрик Стейнхейс.

Уточняется, что предпоследнее заседание по данному делу прошло в четверг, 22 сентября.

Стейнхейс подчеркнул, что вердикт будет оглашен в сторону фигурантов дела Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Стрелков, Олега Пулатова и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко.

В агентстве напомнили, что на предыдущем заседании, прошедшем 9–10 июня, адвокаты Пулатова в который раз назвали претензии в адрес российского гражданина необоснованными. Они призвали судей снять с их клиента обвинения и вынести оправдательный приговор. Пулатов в последнем слове заявил о своей невиновности. Кроме того, обвиняемый надеется, что суд Нидерландов останется независимым от политического давления.

Суд по данному делу начался еще в марте 2020 года. Самолет разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек – граждане десяти стран.

Группа, которая занимается этим делом, высказала единственную версию произошедшего. По их мнению, самолет был сбит с помощью зенитного ракетного комплекса "Бук".

Кроме того, Австралия и Нидерланды подали в суд на РФ с требованием компенсации по данному делу. В сообщении тогдашней главы МИД Австралии Марис Пейн, премьера Австралии Скотта Моррисона, его заместителя Барнаби Джойса и генпрокурора Микелии Кэш говорится, что будут использованы все доступные средства для того, чтобы привлечь Россию к ответственности.



В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не относится к судебной ветви власти и не имеет права выносить вердикты.