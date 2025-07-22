Блогер Гаджиев осужден на 3 года за ДТП с двумя пострадавшими

Фото: телеграм-канал Gadji Gadjiev

Суд приговорил автоблогера Гаджи Гаджиева к трем годам колонии-поселения по делу о ДТП с двумя пострадавшими в Одинцове, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Авария с участием блогера случилась ночью 16 ноября 2024 года. На одном из платных участков федеральной трассы в районе Одинцова Гаджиев, находясь на рулем BMW, не справился с управлением и сбил стоящих на обочине людей.

Гаджиев признан виновным в совершении из хулиганский побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта, и нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места аварии.

Помимо лишения свободы, Гаджиеву назначен штраф 200 тысяч рублей. Также ему запрещено 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Приговор суда в законную силу не вступил.

Блогер уже привлекался к уголовной ответственности в январе 2024 года. Следователи заводили дело по статье "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". Это произошло после того, как Гаджиев разместил в соцсети видео под названием "Жесткие шашки по Москве!". На кадрах было запечатлено, как молодые люди, находясь за рулем, перестраиваются на высокой скорости из одного ряда в другой, подвергая участников движения опасности.