Суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за покушение на убийство двух подростков

Фото: телеграм-канал "Следком"

Лобненский городской суд в Подмосковье приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за покушение на убийство двух девочек 2006 и 2004 годов рождения. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале.

Удалось установить, что злоумышленник по имени Никита Лебедев в течение 2020 года заставлял несовершеннолетних выполнять различные трюки на большой высоте, представляющие опасность для жизни и здоровья детей.

Следователи отметили, что Лебедев знакомился с детьми при помощи социальных сетей и представлялся вымышленными именами. Он предлагал детям выполнить тот или иной трюк, за что они могли получить денежное вознаграждение, зафиксировав свое деяние на фото или видеокамеру.

Также Лебедев уговаривал своих жертв свешиваться головой и телом вниз из окон и крыш зданий, при этом не используя никакой страховки. Сотрудники следствия добавили, что никто из детей, с которыми общался злоумышленник, не пострадал.

"Преступная деятельность была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей СК города Москвы и оперативных служб", – указано в сообщении.

Расследование, по указанию главы СК РФ Александра Бастрыкина, было поручено опытным следователям и криминалистам столичного ведомства, решение было принято после приема председателем ведомства членов инициативной группы из АНО "Родители за чистый Интернет".

"Следствием получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к инкриминируемому ему преступному деянию", – отметили в СК.

Лебедев был осужден на 13 лет, мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд избрал мальчику, который поджег сверстника горючей жидкостью на детской площадке на юго-западе Москвы, меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время судебного заседания подросток просил избрать ему меру пресечения в виде заключения под домашний арест.

Отмечалось, что следователи предъявили школьнику обвинение в покушении на убийство.



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