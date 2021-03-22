Экс-депутат из Дагестана Раджаб Абдулатипов приговорен к 12 годам колонии

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Бывший депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов признан виновным в коррупции и мошенничестве. Бабушкинский суд Москвы приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, передает пресс-служба суда.

"Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы... Раджаб Абдулатипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290, частью 4 статьи 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, штрафа в размере 50-кратной суммы взятки в сумме 8 миллионов рублей", – цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

Кроме того, Абдулатипова лишили права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, с осуществлением функций представителя власти.

Уточняется, что государственное обвинение просило приговорить подсудимого к 15 годам колонии строгого режима.

Раджаб Абдулатипов был руководителем миграционной службы Дагестана с 1997 по 2000 год. С 2002 по 2016 год он занимал должность начальника Управления по делам миграции МВД по Дагестану, начальника УФМС России по Дагестану.

С сентября 2016 года Абдулатипов был председателем комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания республики.

