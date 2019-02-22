В Новосибирске арестовали члена-корреспондента РАН

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина Евгения Покушалова. Об этом сообщает "Интерфакс".
Покушалову предъявили обвинение по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Поддержать ученого в суд пришли несколько десятков коллег, директор НМИЦ академик Александр Караськов, пациенты Покушалова.
Следствие просило о заключении под стражу. Арест продлится два месяца – до 19 апреля.
Покушалов не согласился с обвинением и назвал происходящее беспределом. Адвокат Лариса Шихалева пояснила, что арест ее доверителя обжалуют. Она уточнила, что его обвиняют в мошенничестве с закупками, к которым он не имеет отношения, поскольку он заместитель директора по научной работе.
По словам защиты, одно из обоснований следствия для заключения под стражу – отсутствие электронных браслетов: якобы следствие не смогло бы его контролировать. После задержания некоторые ученые заявили о невиновности Покушалова. Караськов указал, что Покушалов никак не связан с финансово-хозяйственной деятельностью клиники.
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