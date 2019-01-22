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13:06

Роналду получил условный срок и штраф в 19 млн евро

суды спорт

13:06

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Фото: ТАСС/Focus Images/BarcroftMedia

Нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду приговорили к 23 месяцам заключения условно и штрафу, превышающему 19 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Провинциального суда Мадрида.

Заседание по делу спортсмена состоялось 22 января. Его обвинили в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 годы, когда он выступал за мадридский "Реал". Сумма, которую не выплатил футболист, составляет порядка 5,7 миллиона евро.

Срок, к которому суд приговорил Роналду, будет условным в соответствии с испанскими законами. По действующим в стране нормам, первое тюремное заключение автоматически становится условным, если не превышает 24 месяца.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения с налоговой службой футболист выплатил штраф в размере 13,4 миллиона евро. Адвокат спортсмена просил заменить тюремный срок дополнительным штрафом в 375 тысяч евро, однако суд на такие условия не пошел.

суды спорт

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