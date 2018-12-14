Суд вынесет вердикт Криштиану Роналду 14 января

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Вердикт футболисту Криштиану Роналду по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании будет вынесен 14 января. Суд Мадрида должен ратифицировать соглашение между экс-форвардом "Реала" и налоговыми органами Испании, сообщает As.

Роналду признают виновным в совершении четырех налоговых преступлений и приговорят к двум годам тюремного заключения. Однако это наказание будет носить условный характер.

Издание утверждает, что в рамках соглашения с налоговой службой футболист выплатил штраф в размере 13,4 миллиона евро. Теперь он должен предстать перед судом.

Адвокат капитана сборной Португалии просил заменить тюремный срок дополнительным штрафом в размере 375 тысяч евро, однако суд на такие условия не пошел.

Ранее американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе.

Футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание, однако полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование по этому делу. Футболист все обвинения отрицает.