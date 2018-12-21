Эксперт прокомментировал решение московского суда заочно арестовать Браудера

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал решение заочно арестовать главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества.

По его словам, таких людей, как Браудер, достаточно много. Когда российская юстиция начинает действовать против них, они апеллируют к Западу. Так они утверждают, что в России их притесняют.

"Когда Западу нужно их наказать, он сразу вспоминает о том, что они много чего делали незаконно. Но если Западу они нужны, им прощают даже такие действия, которые совершал Браудер в России", – цитирует эксперта RT.

Он считает, что Браудера вряд ли арестуют. Это возможно в случае, если он приедет в Россию, но это не произойдет, полагает эксперт.

"В целом Запад его, конечно, никогда не выдаст и будет говорить, что со стороны России это политическое преследование", – заключил Брутер.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Браудера по делу об организации преступного сообщества. В ноябре Генпрокуратура РФ заявила, что в отношении Браудера возбуждено дело. Его собираются объявить в международный розыск, а его имущество арестовать для дальнейшей конфискации.

В декабре 2017 года Браудера заочно приговорили к девяти годам заключения за неуплату налогов более чем на три миллиарда рублей. Ему и его деловому партнеру Ивану Черкасову запретили заниматься предпринимательством в России три года. В мае 2018 года Браудера задержали в Испании по ордеру Интерпола, но позже отпустили. В 2013-м его осудили за налоговые махинации.