Судья по делу о подброшенных экс-полицейскими Голунову наркотиках подал в отставку

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Судья Мосгорсуда Сергей Груздев, рассматривавший дело бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, подал в отставку. Информация об этом появилась на сайте квалификационной коллегии судей.
"Рассмотрение заявлений о прекращении полномочий судей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона РФ "О статусе судей в РФ": Груздева Сергея Вячеславовича – судьи Московского городского суда", – говорится в сообщении.
Груздев подал заявление по собственному желанию с 19 июля.
В июне 2019 года для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности полицейские подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Они допустили еще несколько процессуальных нарушений.
Мосгорсуд приговорил экс-сотрудников правоохранительных органов к срокам от 5 до 12 лет колонии. В соответствии с позицией обвинения заказчик преступления отсутствовал, а наркотики Голунову подбросили по карьерным мотивам с целью повышения показателей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: