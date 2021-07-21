Судья по делу о подброшенных экс-полицейскими Голунову наркотиках подал в отставку

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Судья Мосгорсуда Сергей Груздев, рассматривавший дело бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, подал в отставку. Информация об этом появилась на сайте квалификационной коллегии судей.

"Рассмотрение заявлений о прекращении полномочий судей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона РФ "О статусе судей в РФ": Груздева Сергея Вячеславовича – судьи Московского городского суда", – говорится в сообщении.

Груздев подал заявление по собственному желанию с 19 июля.

В июне 2019 года для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности полицейские подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Они допустили еще несколько процессуальных нарушений.

Мосгорсуд приговорил экс-сотрудников правоохранительных органов к срокам от 5 до 12 лет колонии. В соответствии с позицией обвинения заказчик преступления отсутствовал, а наркотики Голунову подбросили по карьерным мотивам с целью повышения показателей.