Суд лишил родительских прав женщину, оставившую ребенка в Щелкове

Щелковский городской суд Московской области лишил родительских прав Татьяну Гринишак, оставившую ребенка в подъезде дома, сообщает телеканала Москва 24.
Гринишак бросила своего полуторагодовалого сына в подъезде одного из жилых домов в городе Щелково. Изначально ее приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей, однако родительских прав не лишили.
14 октября жители многоэтажного дома на улице Комарова в Щелкове обнаружили в подъезде полуторагодовалого мальчика. У ребенка была температура, он плохо себя чувствовал. Следователи установили личность малыша и задержали его мать на площади трех вокзалов в Москве. Задержанной оказалась гражданка Украины, не имеющая постоянного места жительства на территории РФ. На допросе она сказала, что умышленно оставила малыша "ввиду сложной жизненной ситуации".
В конце октября суд арестовал женщину и предъявил ей обвинения по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".
Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что лично общалась с Гринишак. По ее словам, ребенок мешает женщине вести привычный для нее образ жизни. К тому же у мальчика есть ряд заболеваний, для лечения которых необходим серьезный и систематический подход. Учитывая эти факторы, Мишонова предложила Гринишак подписать на имя детского омбудсмена отказ от мальчика, и женщина согласилась.
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