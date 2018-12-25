Фото: скриншот телеканал Москва 24

Приемная мать брошенного в Щелкове малыша рассказала о его состоянии и о том, как мальчик живет сейчас.

"Мы очень любим этого ребенка. Мы много сил вкладываем в его здоровье, в его жизнь, в его моральное состояние. И мы будем действовать так, чтобы ребенку было хорошо. У Сережи сейчас период адаптации. Ему стало намного легче", – сказала она в беседе с телеканалом Москва 24.

Женщина также рассказала, что Сережа уже начал произносить первые слова – "мама" и "папа", а также научился показывать части тела. Что касается здоровья мальчика, то, по словам приемных родителей, оно заметно улучшилось. Настроение ребенка приемная мама оценивает как "преимущественно хорошее". Она также отметила, что малыш очень привязался к приемной семье.

Бросившая ребенка в подъезде в Щелкове получила штраф в 40 тысяч рублей



25 декабря Щелковский суд огласил приговор Татьяне Гринишак, которая бросила своего полуторагодовалого сына в подъезде одного из жилых домов в городе Щелково. Ее приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей, однако родительских прав не лишили.

14 октября жители многоэтажного дома на улице Комарова в Щелкове обнаружили в подъезде полуторагодовалого мальчика. У ребенка была температура, он плохо себя чувствовал. Следователи установили личность ребенка и задержали его мать на площади трех вокзалов в Москве. Задержанной оказалась гражданка Украины, не имеющая постоянного места жительства на территории РФ. В конце октября суд арестовал женщину и предъявил ей обвинения по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".