Верховный суд России ликвидировал "Партию роста"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд (ВС) России ликвидировал "Партию роста". Таким образом, было удовлетворено исковое заявление Минюста, передает РИА Новости.

Представитель министерства пояснил, что всероссийская политическая партия должна иметь отделения не менее чем в 50% субъектов страны, а у "Партии роста" их только 43. Согласно действующему законодательству, это является основанием для ликвидации.

В свою очередь, представитель партии признала в суде иск и рассказала, что из-за слияния с "Новыми людьми" в 2024 году часть людей перешла туда. В результате руководство проверило активность региональных отделений и некоторые закрыло, а новые решило не открывать.

О том, что число отделений больше не соответствует закону, партия сама уведомила Минюст и попросила принять "соответствующие законодательству меры".

Ранее ВС ликвидировал партию "Гражданская инициатива". Уточнялось, что за последние 8 лет партия не участвовала во многих выборах, а на некоторые кампании выдвигала и регистрировала кандидатов в недостаточном объеме. По этим причинам было решено ликвидировать партию.