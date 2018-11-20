Цымбалюк-Романовская отрицает вину

Суд приговорил экс-супругу Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Помимо этого, она должна выплатить бывшему мужу 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, передает телеканал Москва 24.

По данным следствия, экс-жена Джигарханяна установила в рабочем кабинете супруга скрытую камеру а затем послала видеозапись в телевизионное ток-шоу. Видео показали в эфире.

Вину Цымбалюк-Романовская не признала, заявив, что обжалует приговор суда, хотя и готова мести московские улицы.

"Мы ни одного доказательства моей вины в деле так и не услышали", − рассказала Цымбалюк-Романовская телеканалу Москва 24. Она подчеркнула, что "слушала внимательно прения сторон, это просто зачитанное повторение одного и того же текста, который не соответствует конкретным данным".

При этом бывшая супруга Джигарханяна призналась, что не боится обязательных работ. "Я люблю работать, я люблю город Москву, я бы даже, честно говоря, улицы подмела, если это принесет какую-то пользу, пожалуйста, не вопрос", − заявила она.

Армен Джигарханян из-за болезни не смог присутствовать на судебном заседании, хотя этого и не потребовалось. Один из свидетелей обвинения подтвердил, что Цымбалюк-Романовская установила камеру в кабинете народного артиста под предлогом, что ей нужно знать, как дела у мужа. Свидетель уточнил, что камера проработала полгода.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись в ноябре 2017 года. Как сообщил адвокат народного артиста, между экс-супругами остаются имущественные споры.

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