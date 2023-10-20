Суд арестовал фигурантов дела о воспрепятствовании деятельности военкора Трушнина

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал на два месяца фигурантов дела о вандализме, угрозе убийством и воспрепятствовании законной деятельности журналиста Валентина Трушнина. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу мужчину 1995 года рождения и женщину 1998 года рождения", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что расследование уголовного дела будет находиться на контроле у столичной прокуратуры.

Ранее неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военкора в поселке Коммунарка. Аналогичный рисунок появился на двери Трушнина. При этом ранее он получал телефонные звонки и сообщения с угрозами с украинских номеров.

Позже выяснилось, что причастными к произошедшему оказались девушка 1998 года рождения и молодой человек 1995 года рождения. В отношении них возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования журналистской деятельности.

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