Пензенский суд оставил под стражей актрису Искандер по делу о наркотиках

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Пензенский областной суд отклонил апелляцию об аресте актрисы Рамили Искандер (Хисамовой), обвиняемой в покушении на сбыт накотиков в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановление судьи Железнодорожного суда от 31 августа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения", – заявил судья во время процесса.

Ранее сообщалось, что актриса была задержана в Москве за хранение наркотиков. Представители Российского академического молодежного театра (РАМТ), в спектаклях которого участвовала Искандер, заявили, что о ее задержании узнали из новостей. По их словам, в спектаклях, в которых должна была играть артистка, ее заменят другие актеры, а все постановки останутся в репертуаре.

Позже информация о задержании Искандер была подтверждена, сотрудники правоохранительных органов уточнили, что это произошло еще 31 августа, в этот же день ей суд рассмотрел ее дело.

По словам одного из источников в правоохранительных органах, артистка была задержана после обысков, в ходе которых в ее доме и автомобиле было найдено около двух килограммов наркотиков. Женщина отказалась давать какие-либо показания.

Железнодорожный районный суд Пензы арестовал Искандер до 21 октября, ей вменяют статью "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".



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