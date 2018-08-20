Суд поместил под домашний арест еще одного фигуранта дела о хищении в РКК "Энергия"

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Илью Шендерию, который признал вину по делу о хищении в РКК "Энергия", отправили под домашний арест до 16 октября. Таким образом, Бабушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, передает Агентство "Москва".

Ранее на тот же срок под домашний арест отправили главного специалиста департамента контрольно-ревизионной деятельности Олега Пыльнова.

Бывшего заместителя гендиректора корпорации Александра Белобородова арестовали до 16 октября.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева – одно из ведущих предприятий космической промышленности РФ. Штаб-квартира корпорации находится в подмосковном Королеве.