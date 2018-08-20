Суд арестовал до 16 октября экс-замгендиректора РКК "Энергия" Белобородова

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Суд арестовал до 16 октября обвиняемого в покушении на мошенничество бывшего заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексея Белобородова, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, ходатайство следствия признали законным и обоснованным. В ходе заседания обвиняемый вину не признал. Также он сообщил, что не намерен скрываться от следствия.

Прокуратура поддержала позицию следствия по избрании меры пресечения в виде ареста. При этом защита Белобородова просила его не арестовывать, а избрать, например, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Белобородову и двум его подчиненным предъявили обвинение в покушении на мошенничество. 17 августа все они были уволены.

Следователи изъяли у Белобородова меченые купюры на сумму 500 тысяч рублей. Эти купюры ранее передали ему во время оперативных мероприятий, проведенных ФСБ.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева – одно из ведущих предприятий космической промышленности РФ. Штаб-квартира корпорации находится в подмосковном Королеве.