Суд поместил под домашний арест главного специалиста РКК "Энергия" Пыльнова

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о мошенничестве в ракетно-космической корпорации "Энергия" – главного специалиста департамента контрольно-ревизионной деятельности Олега Пыльнова, сообщает Агентство "Москва".

Решением Бабушкинского районного суда столицы Пыльнов будет оставаться дома под присмотром до 16 октября. Сам фигурант в ходе заседания признал вину и раскаялся. Он просил суд избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее суд арестовал до 16 октября бывшего заместителя гендиректора корпорации Александра Белобородова. Всего по уголовному делу задержаны три человека – им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева – одно из ведущих предприятий космической промышленности РФ. Штаб-квартира корпорации находится в подмосковном Королеве.