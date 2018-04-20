"Нафтогаз" ждет решения суда по вопросу расторжения контрактов с "Газпромом"

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"Нафтогаз Украины" будет ждать решения суда по вопросу расторжения контрактов с российским "Газпромом" на поставку и транзит газа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отправить документы недостаточно "для расторжения". Ждем новых встреч в Стокгольме", – говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.

Там также отметили, что контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитражного суда.

В начале апреля компания "Газпром" зарезервировала почти полную сумму штрафа по спору вокруг транзитного контракта с украинским "Нафтогазом". В графе, посвященной штрафам, пеням и неустойкам, стоит сумма в 272,943 миллиарда рублей. Она почти полностью совпадает с размером выплаты по решению арбитров – 4,63 миллиарда долларов.

Ранее Стокгольмский арбитраж присудил "Газпрому" штраф по спору вокруг договора о транзите газа. Тот же суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за поставленный Киеву ресурс.

По мнению экспертов, нюансов, свидетельствующих о неправовом характере решения спора, в деле между "Нафтогазом" и "Газпромом" довольно много. Это влечет новое разбирательство с другим составом арбитров. Спор рискует затянуться на год, с учетом большого количества информации.