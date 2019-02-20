Уголовное дело возбудили против подравшегося со спортсменом охранника

Фото: телеграм-канал Следак шепнул

Столичные следователи возбудили уголовное дело после гибели мастера спорта по рукопашному бою в драке с сотрудником вневедомственной охраны в Москве. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 17 февраля у здания Центрального телеграфа. По предварительным данным, 22-летний спортсмен из Орловской области Геннадий Павлов возвращался из ночного клуба и заблудился. 51-летний охранник попытался выяснить у прохожего, что он делает на охраняемой территории. Словесная перепалка переросла в драку.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что инициатором драки выступил орловский спортсмен. Во время потасовки оба мужчины упали на землю, после чего Павлов перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.



Мастер спорта по бою умер в драке с охранником возле Центрального телеграфа

По словам собеседника агентства, сотрудники СК провели доследственную проверку и возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").