Мужчина погиб при потасовке на проходной Центрального Телеграфа

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб в ходе потасовки на проходной Центрального Телеграфа в Москве.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах столицы, между погибшим и охранником возник конфликт, переросший в драку. Мужчины упали на пол, но вскоре охранник заметил, что его противник не подает признаков жизни.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту произошедшего назначена проверка. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.