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19 декабря, 10:29

Суд признал виновным въехавшего в переход на "Славянском бульваре"

суды ДТП

19 декабря, 10:29

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Фото: Агентство "Москва"

Дорогомиловский районный суд признал виновным водителя автобуса по делу о ДТП у станции метро "Славянский бульвар", передает телеканал Москва 24.

Суд установил, что Виктор Тихонов нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц. Позже судья назовет срок наказания.

Ранее прокурор попросил суд назначить Тихонову пять лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством на три года. Мужчина вину не признал. Его адвокат заявлял, что обвинение было построено на показаниях работников Ликинского автобусного завода и Одинцовского автобусного парка, которые осматривали автобус после ДТП.

В конце декабря 2017 года автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". Тогда погибли 4 человека, 11 пострадали. После этого случая у входов в подземные переходы по всей Москве установили специальные заграждения.

По данным Следственного комитета, это произошло из-за "преступной небрежности" водителя, который "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства" и по ошибке нажал на газ. В результате это привело к резкому разгону до скорости минимум 23 километра в час. Тихонов начал движение с открытыми пассажирскими дверьми, заехал на тротуар, врезался в стену. Автобус после этого скатился в подземный переход.

Тихонова обвинили по пятой части статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. Также следствие установило, что автобус был в работоспособном состоянии.

Суд признал виновным въехавшего в переход на "Славянском бульваре"

суды ДТП

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