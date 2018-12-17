Въехавшему в переход на "Славянском бульваре" грозит 5 лет колонии

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Гособвинитель попросил суд приговорить к пяти годам колонии-поселения с лишением права управления транспортом на три года водителя автобуса Виктора Тихонова. В декабре 2017 года он въехал в пешеходный переход у станции метро "Славянский бульвар". Об этом сообщает ТАСС.

Приговор огласят 19 декабря в 10:00. Сейчас Тихонов находится под домашним арестом.

Уголовное дело начали рассматривать по существу в июле. К материалам суд приобщил иск потерпевших к подсудимому о возмещении морального вреда и допустил в качестве третьего лица для рассмотрения гражданского иска "Мострансавто".

Тихонов вину не признал. Он считает, что не нарушал правила дорожного движения. По его словам, ДТП случилось из-за неисправностей в автобусе.

Авария произошла 25 декабря 2017 года. Водитель автобуса на остановке на Кутузовском проспекте выехал на тротуар и съехал в подземный пешеходный переход. Жертвами стали четверо пешеходов, в том числе ребенок, еще 11 человек пострадали. Тихонова обвиняют в преступлении по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц.