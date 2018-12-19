Суд огласит приговор водителю автобуса, въехавшему в подземный переход

Сбившему в подземном переходе людей водителю вынесут приговор

Дорогомиловский суд Москвы в среду, 19 декабря, огласит приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход метро "Славянский бульвар" в декабре 2017 года. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Заседание назначено на 10:00. Ожидается, что суд также вынесет решение по гражданским искам о компенсации физического и морального ущерба.

Ранее прокурор попросил суд назначить Тихонову 5 лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством на 3 года. Мужчина вину не признал. Его адвокат заявлял, что обвинение было построено на показаниях работников Ликинского автобусного завода и Одинцовского автобусного парка, которые осматривали автобус после ДТП.

В конце декабря 2017 года автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". Тогда погибли 4 человека, 11 пострадали. После этого случая у входов в подземные переходы по всей Москве установили специальные заграждения.

По данным Следственного комитета, это произошло из-за "преступной небрежности" водителя, который "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства" и по ошибке нажал на газ. В результате это привело к резкому разгону до скорости минимум 23 километра в час. Тихонов начал движение с открытыми пассажирскими дверьми, заехал на тротуар, врезался в стену. Автобус после этого скатился в подземный переход.

Тихонова обвинили по пятой части статьи 264 УК РФ "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. Также следствие установило, что автобус был в работоспособном состоянии.