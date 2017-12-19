Суд отказался блокировать интернет-платформу BlaBlaCar

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Краснодарский краевой суд отменил решение о блокировке в России сервиса Blablacar, позволяющего людям искать попутчиков для длинных путешествий. Ранее вердикт о необходимости запрета на работу платформы вынес Тимашевский районный суд.

Blablacar позволяет водителям добровольно подвозить обратившихся к ним людей. Пассажиры в ответ на это компенсируют часть расходов на дорогу. В сентябре 2017 года Тимашевский районный суд Краснодарского края усмотрел в опубликованной на сайте информации запрещенную к распространению на территории РФ. Заявление об этом подала прокуратура. Если решение суда вступит в законную силу, сайт будет заблокирован на территории страны.

"Решение Тимашевского районного суда отменено, в иске прокурору отказано", – цитирует судью ТАСС.

Представитель прокуратуры Краснодарского края в суде заявила, что региональная прокуратура не поддерживает позицию коллег из Тимашевского района.

Оператором сервиса в России является компания "Комьюто СА". Ее руководитель назвал инцидент с блокировкой "недопониманием", добавив, что компания готова сотрудничать с автобусными перевозчиками, если будут найдены подходящие условия.

Именно компании, работающие в сфере пассажирских перевозок, пожаловались на сервис. Они заявили, что его работа снижает пассажиропоток и толкает их на работу в теневом сегменте. Отмечается также, что водители Blablacar не проходят медицинских осмотров, техническое состояние их транспорта не проверяется, что создает опасность для пассажиров. Предполагается так же, что сервисом могут пользоваться криминальные элементы.

Местные сотрудники ГИБДД и прокуратуры провели рейд и оштрафовали нескольких водителей сервиса за незаконную перевозку пассажиров. Они просили у клиентов за поездку от Тимашевска до Краснодара 100 рублей с человека и 150 рублей с человека – за поездку до райцентра Кореновск.

Компания-оператор Blablacar подала апелляцию, отметив, что сервис не является площадкой для получения коммерческой прибыли или организации перевозок на такси. Указано также, что все пользователи обязаны обеспечить достойное состояние своего транспорта, иметь полис ОСАГО и обеспечить постоянного водителя на все время поездки.

Отмечается, что 100 и 150 рублей с пассажира, которые просили за поездки в Краснодар и Кореновск, нельзя считать коммерческой ценой, поскольку не покрывают даже полных расходов на топливо.

При этом работа сервиса позволила водителям за годы сэкономить 275 миллионов евро, а также уменьшить на 700 тысяч тонн выброс углекислого газа в атмосферу. Кроме того, из-за использования Blablacar сокращается автотрафик, что приводит к снижению вероятности ДТП. Компания работает на российском рынке с 2014 года.