Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову

19 декабря, 17:03
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры России Григорию Пирумову. Экс-чиновника лишили государственной награды, увеличился и размер штрафа.
"Решением судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда приговор первой инстанции в отношении Пирумова изменен, суд определил исключить из описательной части указание о признании смягчающим обстоятельством наличия у Пирумова награды – медали ордена "За заслуги перед Отечеством 2 степени", – цитирует пресс-службу Мосгорсуда "Газета.ру".
Пирумову назначили наказание в 1,5 года лишения свободы. Экс-замминистра также должен будет выплатить штраф в миллион рублей. Суд лишил его ордена.
Таким образом Мосгорсуд частично удовлетворил просьбу гособвинения, которое требовало для бывшего чиновника пяти лет заключения и штрафа в миллион рублей. Суд первой инстанции назначил материальное наказание в 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Пирумов был освобожден в зале суда после объявления приговора. Он уже провел указанный срок в 1,5 года в СИЗО во время следствия и судебных заседаний.
Уголовное дело рассматривали в особом порядке, поскольку все обвиняемые признали вину и возместили ущерб министерству культуры, которое отозвало гражданский иск. Представитель министерства просил суд ограничиться условными сроками для всех фигурантов дела, включая Пирумова.
Ранее бывшего чиновника признали виновным в хищении 168 миллионов рублей, направленных на реставрацию объектов культурного наследия.
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