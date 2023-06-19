Суд оштрафовал "Яндекс" за непредоставление ФСБ данных о пользователях

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мировой суд в Москве назначил ООО "Яндекс" штраф в 2 миллиона рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса "Яндекс. Услуги". Об этом сообщает ТАСС.

Действия интернет-платформы суд счел подпадающими под статью 13.31 части 4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ о повторном невыполнении обязанностей компанией в отношении обеспечения требований к ее программному обеспечению и оборудованию для реализации госорганами операций по поиску или обеспечению безопасности государства.

Представитель компании в суде признал вину компании и попросил не назначать максимально возможный размер штрафа, который, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, может составлять от 2 до 6 миллионов рублей.

Ранее штраф был обжалован, но сейчас вступил в силу.

Штраф в 2 миллиона был наложен на компанию за повторное нарушение. В 2022 году Мещанский суд Москвы оштрафовал "Яндекс" на 400 тысяч рублей по той же статье.

Ранее источники СМИ сообщили, что "Яндекс" после разделения на российскую и международную структуры может предложить инвесторам три варианта сохранения активов.

В числе известных претендентов на покупку акций числятся основатель "Лукойла" Вагит Алекперов и глава "Норникеля" Владимир Потанин, а также банк ВТБ. По словам главы ВТБ Андрея Костина, сделку по покупке доли в российской структуре могут закрыть уже в этом году.



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