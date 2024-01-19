Суд назначил выстрелившему в военкома в иркутском Усть-Илимске 19 лет лишения свободы

Фото: телеграм-канал Baza

Суд приговорил 26-летнего Руслана Зинина, который выстрелил в военкома иркутского Усть-Илимска в 2022 году, к 19 годам лишения свободы, уточняется в телеграм-канале СК по региону.

По версии следствия, фигурант в целях срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника выстрелил 3 раза в военного комиссара. Потом он разлил горючую жидкость на полу актового зала и поджег ее.

"Следователями СК были допрошены более 80 свидетелей, проведено 13 сложных экспертиз", – напомнили в ведомстве.

Основное наказание первые 7 лет он будет отбывать в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима. Также ему нужно будет выплатить штраф в 150 тысяч рублей, подчеркнули в СК.

Инцидент произошел 26 сентября 2022 года. В начальника призывной комиссии выстрелил 25-летний местный житель Зинин. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Военком получил ранения в оба легких. Он был прооперирован и введен в медикаментозную кому. Спустя больше месяца его выписали из больницы.

Зинина арестовали и заключили под стражу. Стрелявший частично признал свою вину.